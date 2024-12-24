أخبار محافظة دمياط.. استبعاد مدرس واستقبال نائب المفوضية السامية

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة منها:

محافظ دمياط: تعزيز الجهود لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين



التقي الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم ، باللواء علاء الدين ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية و اللواء محمد إيهاب رئيس قطاعات المكتب الفنى بالشركة و اللواء خالد دياب رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة و اللواء سعيد الدالى رئيس شركة ادفينا وقها ، وذلك بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين بدمياط.

إطلاق الورشة الختامية لبناء القدرات بدمياط لدعم اللاجئين ودمجهم بالمجتمع



كما التقي الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، بمكتبه، الدكتورة هاجر موسى، نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، وياسمين فخرى المنسق العام بالمفوضية بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

تقديم خدمات طبية متنوعة بالعيادات المسائية في دمياط



كما اعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تقديم خدمات عيادات أخصائي الباطنة والأطفال والنساء متضمنة وسائل تنظيم الأسرة والجلدية خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءً.

تعليم دمياط: استبعاد مدرس لتلفظه بكلمات خادشة للحياء داخل الفصل



وعلى صعيد آخر، قرر ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة أحد معلمي المرحلة الثانوية للشئون القانونية واستبعاده لحين انتهاء التحقيقات.

جاء ذلك لمخالفته ما جاء بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة.