بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما

أعلنت المكسيك دعم بنما، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حول استعادة السيطرة على قناة بنما.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إن قناة بنما ملك للبنميين.

وجاء تصريح شينباوم، بعدما وجه ترامب اتهامات لبنما، قال فيها إنها تفرض رسوم مفرطة على السفن التي تعبر القناة، مضيفا: "من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة".

وقال ترامب، خلال حديثه إلى حشد من مؤيديه في ولاية أريزونا: "نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل ومن دون أي أسئلة"، معتبرا أن أمريكا تتعرض للسرقة في قناة بنما، وأن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية".

كما نشر ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لعلم أمريكي مرفوع فوق مسطح مائي ضيق، وعلق عليها: "مرحبًا بكم في الولايات المتحدة!".

واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

فيما ندد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، بتعليقات ترامب، مؤكدا أن قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وستظل كذلك.