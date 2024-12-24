مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

يعكف مسئولو نادى الزمالك على تجهيز مقدم عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى مع ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يُجهز مقدم التعاقد لـ زيزو لتجديد العقد بشكل رسمي".

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم في حالة عدم الوصول لاتفاق على التجديد.