تعرف على القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية خلال يناير

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٥ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يناير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي( ٥-٦ يناير) قافلة طبية بالهانوفيل بنطاق حي العجمي، وتقام يومي (١٢-١٣ يناير)قافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي العامرية

،ويومي (١٤-١٥ يناير) قافلة طبية بقرية العراق بنطاق حي العامرية.

كما تقام قافلة طبية بقرية بقرية العلا بنطاق مركز ومدينة برج العرب

يومي (٢٠-٢١ يناير)، كما تتواجد القوافل بنطاق حي العامرية يومي (٢٦-٢٧ يناير) بقرية الجزائر، وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر يناير يومي (٢٨-٢٩)بقرية الجلاء بنطاق حي العامرية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»،وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.