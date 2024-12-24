أمير هشام: كهربا يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك بعض الوكلاء قدموا عروضًا لـ كهربا مهاجم الأهلي من قطر وليبيا والعراق، للرحيل عن الأهلي في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن العرضين الليبي والعراقي أعلى ماليًا من العرض القطري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "حتى الآن لم يحسم مصيره، وأيام اللاعب في الأهلي قد تكون معدودة، وهناك رغبة مشتركة بين الطرفين في رحيله، خصوصا أن الأهلي يسعى لضم مهاجم جديد".

وأضاف: "الأهلي يسعى لضم مهاجم جديد، وبالتالي كهربا سيتراجع ترتيبه إلى المركز الثالث في ترتيب المهاجمين، والأمر حاليا يتوقف على الجانب المالي في العروض المقدمة لكهربا".