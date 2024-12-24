جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ، جدول تقييمات الصف الأول الابتدائي و جدول تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، تلك التقييمات التي يتم عقدها بالتزامن مع حلول موسم امتحانات نصف العام 2025 .
و بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم ، تعقد تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 تحريريا من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي
وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أن تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 يتم عقدها تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى في جميع المواد عدا اللغة الإنجليزية تخضع لتوجيه اللغة الإنجليزية.
موعد تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي
وقالت الصفحات الرسمية للمدارس، إنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم عقد تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، للتلاميذ الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، فى الفترة من ١٢/٢٩ إلى الفتره ١/٥ (التقييم المبدئى)، ومن الفترة ١/١٦ إلى ١/٢٣ (التقييم النهائي).
تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي
وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، تعقد في جميع المواد
وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، تكون من 10 درجات
وأفادت مديريات التربية والتعليم ، بأن الطالب يمكنه اجتياز تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي بـ 5 درجات فقط من 10
ضوابط تقييمات الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي
أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم الاحتفاظ بأوراق تقييمات الصف الأول الابتدائي وتقييمات الصف الثاني الابتدائي في المدرسة ، سواء تم عقدها في الكراسة او أوراق مطبوعة حسب ظروف كل مدرسة
وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه في تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، لا يكلف ولي الأمر بدفع أي مصروفات إضافية لطباعة التقييم
وقالت مديريات التربية والتعليم : أنه في تقييمات الصف الأول الابتدائي و تقييمات الصف الثاني الابتدائي ، سوف يتم تخصيص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ، على أن يحسب الخطأ بنصف درجة