غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط وفقدان 2 من طاقمها

ذكرت وسائل إعلام روسية أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، حيث تم إنقاذ 14، وفقد اثنان.

وقالت الخارجية على "تليجرام": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ​​بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".

وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير.