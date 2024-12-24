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الفلبين: بركان "كانلاون" في جزيرة نيجروس يطلق أعمدة كثيفة من الدخان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الفلبين: بركان "كانلاون" في جزيرة نيجروس يطلق أعمدة كثيفة من الدخان

ثوارن بركان
ثوارن بركان
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أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم /الثلاثاء/ ثوارن بركان "كانلاون" في جزيرة "نيجروس"؛ مما تسبب في إطلاق أعمدة كثيفة من الدخان يصل ارتفاعها إلى 1200 متر.
ورجح المعهد - حسبما نقلت قناة "إيه.بي.إس-سي.بي.إن." الفلبينية - أن يطلق البركان حمما بركانية، فيما تم الإبقاء على مستوى التأهب عند المستوى الثالث على مقياس مكون من خمسة مستويات. 

وحث المعهد الحكومات المحلية على إخلاء المنطقة المحيطة بفوهة البركان للحفاظ على أرواح المواطنين.


وقامت السلطات - خلال سبتمبر الماضي - بإجلاء المئات من السكان المقيمين في مناطق متاخمة لبركان "كانلاون"؛ بعد أن أطلق آلاف الأطنان من الغازات الضارة في يوم واحد

حمم بركانية  تندلع من كيلاويا في جزيرة هاواي الكبيرة

بدأت سيول حمراء من الحمم البركانية وعواصف من الغاز البركاني تندلع من كيلاويا في جزيرة هاواي الكبيرة، وهي واحدة من أكثر البراكين نشاطا في العالم.

واقتصر الثوران على قمة البركان في منطقة نائية ومغلقة في هاواي. البراكين أفاد مرصد بركان هاواي. بدأ نشاط الزلازل المتزايد في حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وفي غضون نصف ساعة تقريبًا بدأت صور كاميرا الويب تظهر الحمم البركانية الناشئة من خلال الشقوق في كالديرا أو تتدفق في النوافير.

وأظهر بث مباشر لثوران البركان، بثته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الاثنين، دفعات من الحمم البركانية الساخنة تنطلق إلى الأعلى، تليها أعمدة من الغاز البركاني والرماد على شكل سحابة. ووصل ارتفاع النوافير إلى 80 مترا (260 قدما) في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

وقال كين هون، العالم المسؤول في مرصد البراكين في هاواي، خلال بث مباشر لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: “تخرج الحمم البركانية بمعدل سريع للغاية كما تفعل عادة في بداية هذه الانفجارات”.

وقال المرصد إن التهديد الأكثر إلحاحا هو الضباب الدخاني البركاني الذي يمكن أن يصل إلى المنازل في اتجاه الريح. يحتوي هذا “الضباب” على ثاني أكسيد الكبريت ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الربو أو مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

الفلبين نيجروس البراكين والزلازل

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