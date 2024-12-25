كاميرا iPhone 18 Pro تشهد طفرة تقنية مع فتحة عدسة متغيرة

من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف iPhone 18 Pro في سبتمبر 2026، مع ميزة جديدة مثيرة للجدل وهي فتحة العدسة المتغيرة.

بحسب “ phonearena ”،جاءت هذه المعلومات من المحلل المعروف مينغ-تشي كو، الذي يتميز بدقة توقعاته المتعلقة بأجهزة آبل.

ما هي فتحة العدسة المتغيرة؟

تقنية فتحة العدسة المتغيرة تتيح للكاميرا تغيير حجم فتحة العدسة للسماح بمرور كميات مختلفة من الضوء حسب المشهد.

فتحة أوسع: تُحسن الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة وتُنتج تأثيرًا أكبر في طمس الخلفية والأمامية (bokeh).

فتحة أضيق: تجعل المشهد أكثر وضوحًا وتسمح بدخول كمية أقل من الضوء.

هذه التقنية ليست جديدة تمامًا، إذ سبق لبعض الهواتف الذكية بنظام أندرويد أن تبنّتها.

كانت البداية مع هواتف Samsung Galaxy S9 وGalaxy S10 ،لاحقًا، جاءت Huawei Mate 50 Pro لتطوير التقنية بإضافة خيارات متعددة للفتحات،أخيرًا، هاتف Xiaomi 14 Ultra أدخل نظامًا متقدمًا يدعم التحكم في الفتحة من f/1.42 إلى f/4.0.

ميزة لهواة التصوير

تُعد فتحة العدسة المتغيرة ميزة تمنح مرونة إبداعية لمصوري الهواتف. ومع ذلك، تبقى هذه التقنية موجهة لفئة محددة من المستخدمين، لذا من المنطقي أن تقتصر على هواتف Pro من آبل.

ما الذي يمكن توقعه من iPhone 18 Pro؟

بحسب تقرير مينغ-تشي كو، فإن تقنية فتحة العدسة المتغيرة ستتوافر في iPhone 18 Pro، معتمدًا على المعدات التي ستوفرها شركة BE Semiconductor لنظام شفرات العدسة.

كانت هناك شائعات تشير إلى إمكانية إطلاق هذه الميزة مع iPhone 17 Pro، لكن كو يشير إلى عام 2026 كموعد إطلاق محتمل.

هل فتحة العدسة المتغيرة ضرورية؟

رغم أن فتحة العدسة المتغيرة قد تُثير اهتمام عشاق التصوير، إلا أن هناك أولويات أخرى يمكن أن تُحسن تجربة التصوير في هواتف آيفون:

تقليل الانعكاسات الضوئية: التي تحدث عند ضرب الضوء مباشرة للعدسات، وهي مشكلة تؤثر بشكل خاص على تسجيل الفيديو. تحسين قدرات التقريب: بينما الأداء جيد عند التقريب البصري، هناك حاجة لتطوير التقريب الرقمي لمواكبة المنافسين.

نظرة مستقبلية

إذا أضافت آبل ميزة فتحة العدسة المتغيرة إلى iPhone 18 Pro، فسيكون من المتوقع أن تقدم الشركة ابتكارًا برمجيًا مميزًا يدعم هذه التقنية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى جدوى هذه الإضافة مقارنة بتحسينات أخرى قد تكون أكثر أهمية.