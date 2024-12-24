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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

ابتسام زايد تنتظم في معسكر فراعنة الدراجات قبل انطلاق البطولة العربية

انتظام ابتسام زايد في معسكر فراعنة الدراجات قبل إنطلاق البطولة العربية للمضمار
انتظام ابتسام زايد في معسكر فراعنة الدراجات قبل إنطلاق البطولة العربية للمضمار
علا محمد
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دخل  المنتخب المصري للرجال والسيدات والشباب للدراجات المراحل النهائية من الاستعدادات قبل المشاركة في البطولة العربية للمضمار، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 25 حتى 28 من ديسمبر الجاري.

وانتظمت ابتسام زايد لاعبة المنتخب الوطني للدراجات في المعسكر التدريبي للمنتخب بعد العودة من فرنسا.

وتعد لاعبة منتخب مصر من اقوي المرشحين للفوز بذهبية البطولة وتملك إمكانيات كبيرة وكانت اخر مشاركتها الرسمية مع منتخب مصر للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية الماضية بفرنسا.

من جانبها أكدت هديل مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، أن منتخبات مصر للرجال والسيدات والشباب هم الأوفر حظا  للتويج بلقب البطولة.

وأشارت إلى أن منتخبات الفراعنة تتمتع بخبرات كبيرة في لعبة الدراجات على الصعيد العربي والأفريقي إلى جانب الاستعداد الجيد للمنافسات خلال الأيام الأخيرة، وتسلح اللاعبين بعاملي الأرض والجمهور والذي يعد أكبر محفز في البطولات الرياضية.

وأوضحت عضو مجلس الإدارة، أن مصر تنافس على حصد 40 ميدالية من أصل 68 ميدالية في المسابقات المختلفة للبطولة، وهذا رقم كبير لمنتخب واحد من أصل 8 منتخبات مشاركة.

وأكدت أن الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة يعقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين والمدربين ومتواجد في المعسكر بشكل دائم لدفع الروح المعنوية للفراعنة قبل بدء المنافسات، خاصة لما يملكه من خبرة كبيرة يحرص على نقلها إلى اللاعبين.

وشددت هديل مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، على أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والفنية اللازمة للمنتخبات المصرية، لتكون على أعلى مستوى من الجاهزية وتقديم أداء يليق باسم الدولة المصرية صاحب التاريخ الكبير في اللعبة.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر للدراجات بقيادة محمد إبراهيم، أعلن قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركين في البطولة العربية للمضمار التى تستضيفها القاهرة في الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر الجارى.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكى ومحمود بكر وأحمد سعيد وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحى.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من:

ابتسام زايد ومنه الله فتحى والعلياء بن بيلا  ومى أشرف وحبيبة أسامة.

ويمثل منتخب الشباب :محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وادهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل وحمزه عادل

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من محمد إبراهيم مديراً فنياً ومحمد فراج  ومحمد عبد الرازق مدرباً ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.

ويشارك في البطولة العربية للمضمار كل من السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب بالاضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.

البطولة العربية ابتسام زايد المنتخب المصري للرجال والسيدات والشباب للدراجات المراحل النهائية

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