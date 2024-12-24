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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

"إنستاباي" للمصريين بالخارج.. تحويلات لحظية على مدار الساعة

"إنستاباي" للمصريين بالخارج.. تحويلات لحظية على مدار الساعة
"إنستاباي" للمصريين بالخارج.. تحويلات لحظية على مدار الساعة
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في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة التحويلات المالية اللحظية عبر تطبيق "إنستاباي"، مما يتيح للمصريين المقيمين في الخارج إرسال الأموال إلى مصر على مدار الساعة.

المركزي يطلق خدمة التحويلات اللحظية من خارج مصر عبر إنستاباي | مصراوى

خدمة التحويلات اللحظية عبر "إنستاباي"

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي المالي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعد نقلة نوعية في تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية.  

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، تتيح الخدمة الجديدة إمكانية إجراء التحويلات المالية اللحظية من الخارج إلى مصر في أي وقت، بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية. 

وتوفر هذه الخدمة سهولة كبيرة للعملاء من خلال تنفيذ التحويلات بشكل فوري، ما يعزز من تلبية احتياجات المصريين بالخارج بشكل فعال.  

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم إصدار فيديو توضيحي عبر منصاته الإعلامية يشرح الخطوات اللازمة لتحويل الأموال باستخدام تطبيق "إنستاباي"، لضمان سهولة الاستخدام لجميع العملاء.  

خطوات تحويل الأموال عبر “إنستاباي” 

1. التوجه إلى أحد الوكلاء أو المراسلين المعتمدين حول العالم.  

2. في حالة توفر الخدمة إلكترونيًا، يمكن استخدام تطبيق المراسل لإتمام التحويل.

3. تقديم بيانات الحوالة والتأكد من صحة معلومات المستفيد لضمان دقة التحويل.  

4. إضافة قيمة الحوالة مباشرة إلى حساب المستفيد في أي بنك محلي.  

5. يمكن للمستفيد استلام الأموال عبر الحساب البنكي، البطاقة البنكية، أو المحافظ الإلكترونية.  

شبكة واسعة من الوكلاء الدوليين

لتسهيل عملية التحويلات المالية اللحظية، أعلن البنك المركزي عن قائمة تضم 40 بنكًا وشركة صرافة في 7 دول عربية تعمل كوسطاء رئيسيين لتقديم الخدمة.  

في المملكة العربية السعودية:

- البنك الأهلي السعودي كويك باي.  
- تحويل الراجحي.  
- إرسال – مصرف الإنماء.  
- البنك العربي الوطني.  
- بنك البلاد.  

في قطر:

- الفردان للصرافة.  
- الخليج.  
- مصرف قطر الإسلامي.  
- الإسلامية للصرافة.  
- العربية للصرافة.  

في البحرين: 

- اليوسف للصرافة.  
- الزنج للصرافة.  

في الأردن:

- شيفت للخدمات المالية.  
- العلاونة للصرافة.  
- مشربش.  
- خليل الرحمن.  
- أبو شيخة.  
- زمزم.  
- كمال للصرافة.  

في الكويت:

- الملا للصرافة.  
- الندى.  
- الكويتية البحرينية.  
- الأنصاري.  
- شركة المزيني للصرافة.  
- وول ستريت.  

في الإمارات:

- الفردان للصرافة.  
- الرستماني الدولية.  
- لاري.  
- الغرير.  
- رضا الأنصاري.  

في عمان: 

- يوني موني للصرافة.  
- الصرافة الحديثة.  
- بنك مسقط.  

وهذه الشبكة الواسعة تسهم في تعزيز كفاءة وسرعة تحويل الأموال بين الدول، مما يدعم تحقيق التحول الرقمي المالي في مصر.   

وأصدر البنك المركزي التراخيص اللازمة لعدد من البنوك المصرية لاستقبال الحوالات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية. هذه الخطوة تسهل على العملاء في مصر استلام أموالهم بشكل آمن وفوري، مما يعزز من سرعة إجراء المعاملات المالية المحلية.  

مرحلة الإطلاق التجريبي وتوقعات المستقبل

تم إطلاق الخدمة بشكل تجريبي في يونيو الماضي بالتعاون مع البنوك والمراسلين وشركات الصرافة في الخارج، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تعزيز الاعتماد على الحلول المالية الرقمية، بما يسهل التحويلات المالية ويعزز من راحة العملاء.  

ويواصل البنك المركزي المصري تطوير التكنولوجيا في القطاع المالي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر، مما يجعل هذه الخدمة خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.  

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