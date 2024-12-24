جوارديولا يكشف عن أسباب تراجع مانشستر سيتي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مشكلة التراجع التهديفي للفريق لا ترتبط فقط بالنجم النرويجي إيرلينج هالاند، بل هي مسئولية جماعية يتحملها الفريق بالكامل.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جوارديولا قبل مواجهة إيفرتون، أوضح المدرب أن تراجع الأداء التهديفي يأتي نتيجة عوامل عديدة تشمل جميع خطوط الفريق، وليس فقط المهاجمين.

وقال جوارديولا: "الأمر لا يقتصر على لاعب واحد. في الماضي، عندما كنا نسجل أهدافًا وكان هالاند يتصدر قائمة الهدافين، كان ذلك بسبب العمل الجماعي للفريق بأكمله".

وأضاف: "عندما نواجه مشكلات في الدفاع أو خط الوسط، فإنها تؤثر على الأداء الهجومي. هالاند لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ولكن يجب علينا أن نحسن استغلال قدراته بشكل أفضل".

وتابع جوارديولا: "هذا الوضع جديد على الفريق. اللاعبون يبذلون جهدًا كبيرًا أكثر من أي وقت مضى. البعض يعتقد أننا لا نحاول أو لا نقاتل بما يكفي، لكن هذا ليس صحيحًا. ما يحدث ليس خطأ لاعب بعينه أو المدرب وحده وعلينا التركيز والعمل كفريق واحد للتغلب على هذه المرحلة".