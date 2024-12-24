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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عباس شراقي يكشف مفاجأة عن أمن سوريا المائي بعد سيطرة الاحتلال على جبل الشيخ

سوريا
سوريا
عادل نصار
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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ البيولوجية والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أهمية جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل في سوريا.

أهمية جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل في سوريا 

وأضاف "شراقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع جبل الشيخ ٢٨٠٠ متر وهو أعلى قمة جبال في المنطقة، لافتا إلى أن المنطقة لها أهمية عسكرية كبرى.

وتابع أستاذ البيولوجية والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سيطرة إسرائيل على جبل الشيخ تعني السيطرة عن منابع نهر اليرموك، موضحا أنه يعد حماية للموارد المائية وضمان إمدادات المياه لإسرائيل.

وأشار إلى أن جبل الشيخ يقع ضمن سلسلة جبال لبنان الشرقية، ويمتد بين لبنان وسوريا قرب هضبة الجولان، ويصل ارتفاع قمته إلى 2814 متراً ويمتد على طول نحو 45 كيلومتراً ويعدّ أعلى نقطة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

سوريا إسرائيل عباس شراقي جبل الشيخ

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