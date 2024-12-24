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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حوادث

القصة الكاملة لطالبة الشروق.. ألقت بنفسها من الميكروباص بسبب السائق

فتاة
فتاة
رامى المهدي
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عادت للأزهان من جديدة واقعة حبيبة الشماع التي لقيت مصرعها نتيجة محاولة سائق أوبر التحرش بها على الطريق الشروق، تلك الواقعة تكررت بأحداثها مرة أخرى مع طالبة أثناء قيام سائق ميكروباص بالتحرش بها فما كان منها إلا أن تقفز من السيارة بمنطقة الشروق.

تفاصيل تلك الواقعة نرصدها في السطور التالية، حيث قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم حبس سائق ميكروباص 4 أيام لاتهامه بالتعدي على طالبة أثناء استقلالها السيارة معه بمنطقة الشروق.

القصة الكاملة لـ قفز فتاة من ميكروباص بالشروق

فتاة الشروق أصولها من محافظة الشرقية، طالبة تدرس في القاهرة استوقفت ميكروباص في طريق عودتها لمنزلها، وبعد دخولها للسيارة قام السائق بالتحرش بها وهو ما أثر خوفها وقررت القفز خوفا من السائق، فما أن قام بتهدئة سرعة السيارة حتى فتحت الباب وقفزت من الميكروباص.

تعرضت الفتاة لإصابات عبارة عن سحجات وكدمات في مختلف أنحاء جسدها جراء السقوط من الميكروباص، وما أن شاهد السائق الواقعة تركها وفر هاربا منها، إلا أنها استجمعت قواها وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وأرشدت عن أرقام الميكروباص، ومن جانبها شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

تلقت أجهزة أمن القاهرة بلاغا من طالبة أفادت بتضررها من سائق سيارة ميكروباص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها السيارة صحبته ، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ولاذ قائد السيارة بالفرار.

وبإجراء التحريات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد سائق الميكروباص وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق وتبين أنه مقيم في الشروق ولا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة حيث استعلمت عن الحالة الصحية للفتاة المصابة وقررت حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وزارة الداخلية، كشفت ملابسات الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة  من طالبة "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" مقيمة بمحافظة الشرقية، بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها السيارة صحبته ، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ولاذ قائد السيارة بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط  السيارة وقائدها مقيم بدائرة القسم وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير .
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها.

وكانت أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، منطوق حكمها في قضية محاكمة سائق "أوبر" المتهم بواقعة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".

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براءة المتهم بخطف حبيبة الشماع

جاء منطوق الحكم، أولًا؛ براءة المتهم "م. ه" من تهمة خطف المجني عليها "حبيبة الشماع"، ثانيًا؛ معاقبته بالسجن 5 سنوات عن تهم حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، ثالثًا؛ تغريم المتهم 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاقبت سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق" بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية، وبعد الحكم استأنف المتهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة وتم تخفيف الحكم ليصبح 5 سنوات.

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بداية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة، أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

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تحركات من دفاع حبيبة الشماع وسائق اوبر بعد الحكم

أكد محمد الأمين، محامي طالبة الشروق حبيبة الشماع، أنه سيتقدم بطلب للنيابة العامة لتقديم مذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بتخفيف عقوبة سائق أوبر.

قال "الأمين"، إن الحق المدني لن يتم وقفه بعد صدور قرار المحكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة عاقبت المتهم على التعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وليس محاولة الخطف بالإكراه.

من جانبه، قال عمرو عبد المنعم، محامي سائق أوبر، إنه سيطعن أمام النقض على الحكم الصادر بسجن موكله 5 سنوات بقضية وفاة طالبة الشروق حبيبة الشماع.

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حيثيات المحكمة في قضية حبيبة الشماع

قالت المحكمة في حيثياتها إنها استقر في يقينها، واطمأن إلى وجدانها، وارتاح ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر.

وبحسب الحيثيات انطلق المتهم بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها بخفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، ما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

وأضافت الحيثيات، أغلق المتهم نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس 2024.

التحرش سائق ميكروباص حبيبة الشماع نيابة الشروق

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