تأثير وسائل تواصل الاجتماعي على الشباب.. ندوة بثقافة أسيوط

ناقش قصر ثقافة أسيوط، في لقاء توعوي "مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب"، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وأجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم كلمة طارق الناظر، رئيس جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، أشاد خلالها بدور الثقافة فى نشر الوعي وتعزيز القيم بالمجتمع، كما وجهت الفنانة صفاء حمدان، مدير القصر، دعوة للشباب للمشاركة بفعاليات قصور الثقافة بأسيوط.

شارك في اللقاء كل من الأديب د. سيد عبد الرازق، د. يمنى محمد عاطف، الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط، وتناول "عبد الرازق" تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب إيجابيا وسلبيا، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز مظاهر العصر الحديث التي أثرت على حياة الشباب، وأشار إلى العديد من مزايا التواصل ونقل المعرفة والترفيه، موضحا أن لها الكثير من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على الشباب نفسيا واجتماعيا وصحيا، وقد تؤدي إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب، إلى جانب عدم الرضا عن الذات، وتدني الثقة بالنفس وزيادة التوتر والقلق.

مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

من جهتها أشارت د. يمنى محمد عاطف إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى مخاطر نفسية منها العزلة الاجتماعية، مما يقلل من مهاراتهم الاجتماعية ويزيد من شعور الوحدة بالإضافة إلى التعرض للمحتوى غير المناسب مع أخلاقيات المجتمع المصري مثل العنف، ونشر المعلومات المضللة، مما يؤثر على قيمهم وأفكارهم ويعرضهم لمخاطر فكرية وأخلاقية.

كما تحدثت عن التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت موضحة أـنه يؤثر على حالتهم النفسية ويضعف شعورهم بالأمان، واختتمت فعاليات الملتقى بتوجيه بعض النصائح المهمة لتجنب مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.

أقيم اللقاء ضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، ونفذه قصر الثقافة بالتعاون مع جمعية الرواد.