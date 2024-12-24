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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس الأساقفة: نصلي أن يمنح الله سلاما وبركات لفلسطين والسودان |صور

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق
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صلى رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزىي رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية، لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

صلاة وشكر 

وتابع في عظة القداس: نصلي من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني في مصرنا الحبيب.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلاً من: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أوفد السيد محمد مختار أمين رئاسة الجمهورية ممثلا لفخامة الرئيس لحضور القداس والتهنئة بالعيد.

وايضاً بالشكر لفضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والذي أوفد الاستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير  نائب رئيس جامعة الازهر السابق والمنسق العام  لبيت العائلة المصرية نائبا عن فضيلته.

كما خص بالشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي أرسل لنا برقية تهنئة رقيقة بمناسبة عيد الميلاد وأناب عن قداسته كلاً من جناب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام بطرياركية الأقباط الأرثوذكس والأستاذ الدكتور جرجس صالح الأمين العام الشرفي لمجلس كنائس الشرق الاوسط.

كما شكر السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أناب عن سيادته اللواء محمد عوده 
 لحضور القداس الالهي وتهنئتنا بالعيد. وسعادة السفير نبيل حبشي نائباً عن السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

ونقدم خالص الشكر لمعالي الوزير أسامة الأزهري  وزير الأوقاف والذي أناب عن سيادته فضيلة الشيخ منصور بسيوني مدير إدارة بولاق والزمالك مندوبا عن سيادته. وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والذي أوفد عن فضيلته الشيخ محمود بهنسي ابو العزايم.

وشيد رئيس الأساقفة بجهود السيد الوزير اللواء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والذي أرسل برقية تهنئة  والسيد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية  ومعاونيهم علي مجهوداتهم الدؤبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية.

وشكر  السيد محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة الذي يحضر معنا القداس الإلهي ممثلا للسيد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وايضا رجال الامن الوطني والشرطة لجهودهم مساهمتهم في تأمين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها.

كما شكر البطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والذي اناب عنه الأب دومسكينوس الأزرعي لحضور القداس الإلهي معنا.

وشكر المهندس أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس وكل العاملين بالدار لتهنئتنا بالعيد وحضور كل من الأستاذ أشرف نسيم  أستاذ هاني يعقوب وأستاذ ميلاد برسوم لحضور القداس الإلهي معنا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الميلاد المجيد القداس الإلهي الكنيسة الأنجليكانية الدكتور سامي فوزىي

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