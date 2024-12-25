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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بيراميدز يترقب موقف «كهربا» مع الأهلي لضمه في الفترة القادمة

كهربا
كهربا
سارة عبد الله
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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رادار نادي بيراميدز لضمه في الفترة القادمة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" بيراميدز يترقب موقف كهربا مع الأهلي، وينتظرونه من أجل ضمه في صفقة انتقال حر في حالة رحيله".

وأضاف: "إدارة بيراميدز، تنتظر لمعرفة موقف اللاعب من الاستمرار أو الرحيل، بعد تردد أنباء عن رغبه النادي في رحيله، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر".

وتابع “شبانة”: "كهربا يسعى للاستمرار في الأهلي لإثبات نفسه والتواجد في كأس العالم للأندية".

بيراميدز محمود كهربا الأهلي

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