تامر عبدالحميد: الزمالك لن ينافس على وصيف الدوري وعلامات استفهام ضد «جروس»

قال تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك يلعب بطريقة مختلفة عن طرق اللعب المعروفة للفريق.



وتابع تامر عبدالحميد خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" ميشالاك لا يتناسب مع الزمالك، والنادي تعاقد مع صفقات ضعيفة باستثناء بنتايج".

وأضاف: "العناصر الحالية لن تساعد جروس على تحقيق الانتصارات، ويجب النزول بمعدل أعمار لاعبي الزمالك ".

وأكمل: "كان يجب تعيين مدرب عام من أبناء الزمالك الكبار وليس أمير عزمي، والفريق لن ينافس على المركز الثاني في الدوري حال استمرار اللعب بنفس الأسلوب".

وأردف تامر عبدالحميد: "علامات استفهام حول هدوء جروس على الخط في مباراة طلائع الجيش وعدم تفاعله مع أحداث المباراة".