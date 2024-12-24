مافيش راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدا الأربعاء

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء دون الحصول على راحة عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.