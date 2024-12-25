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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

نجم طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك

كريم طارق لاعب طلائع الجيش
كريم طارق لاعب طلائع الجيش
سارة عبد الله
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أكد كريم طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن الفريق فرط في الفوز على الزمالك ببطولة الدوري المصري، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وقال “طارق”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" عمر جابر من أفضل لاعبي الدوري المصري وعنده خبرة كبيرة، والحمد لله قدمت مستوى جيدًا أمامه وكنت أطمع في تسجيل هدف، ولكن الأهم كان النتيجة".

وتابع:" شعرنا بالحزن لأننا كنا قادرين على الفوز في المباراة، ولكن الحمدلله على النتيجة الإيجابية، وأتابع مع محلل أداء من أجل تحليل أداء اللاعبين المنافسين لمعرفة نقاط القوة والضعف".

وواصل: "تواجد زيزو وعمر جابر، جبهة قوية، ولكني أنا ومتعب حافظين بعض كويس، وكنا قادرين على استغلال المساحات خلف عمر جابر، وعبدالحميد بسيوني كان سعيدًا بالتعادل".

وأردف: "بين الشوطين شعرنا بالصدمة بسبب تسجيل الزمالك هدفين في دقيقة، واتفقنا مع المدرب على العودة للمباراة والتعويض".
وشدد: "زيزو وعبدالله السعيد أخطر ثنائي في الزمالك، وقللنا خطورتهما بتقفيل اللعب وكان هناك لاعب مكلف باللعب على السعيد".

وعن طموح الجيش في الدوري قال: "الدوري الموسم الحالي صعب، لأن النقطة التي ستضيع لن تعوض لأن لا يوجد دور ثان، والجميع يسعي للتواجد في أول 9 في جدول الدوري، وخطوة بخطوة نكون في أول 5".

الزمالك الدوري الممتاز طلائع الجيش

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