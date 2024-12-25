نجم طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك

أكد كريم طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن الفريق فرط في الفوز على الزمالك ببطولة الدوري المصري، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وقال “طارق”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عمر جابر من أفضل لاعبي الدوري المصري وعنده خبرة كبيرة، والحمد لله قدمت مستوى جيدًا أمامه وكنت أطمع في تسجيل هدف، ولكن الأهم كان النتيجة".

وتابع:" شعرنا بالحزن لأننا كنا قادرين على الفوز في المباراة، ولكن الحمدلله على النتيجة الإيجابية، وأتابع مع محلل أداء من أجل تحليل أداء اللاعبين المنافسين لمعرفة نقاط القوة والضعف".

وواصل: "تواجد زيزو وعمر جابر، جبهة قوية، ولكني أنا ومتعب حافظين بعض كويس، وكنا قادرين على استغلال المساحات خلف عمر جابر، وعبدالحميد بسيوني كان سعيدًا بالتعادل".

وأردف: "بين الشوطين شعرنا بالصدمة بسبب تسجيل الزمالك هدفين في دقيقة، واتفقنا مع المدرب على العودة للمباراة والتعويض".

وشدد: "زيزو وعبدالله السعيد أخطر ثنائي في الزمالك، وقللنا خطورتهما بتقفيل اللعب وكان هناك لاعب مكلف باللعب على السعيد".

وعن طموح الجيش في الدوري قال: "الدوري الموسم الحالي صعب، لأن النقطة التي ستضيع لن تعوض لأن لا يوجد دور ثان، والجميع يسعي للتواجد في أول 9 في جدول الدوري، وخطوة بخطوة نكون في أول 5".