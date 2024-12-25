أغلى ما أملك.. كهربا يوجّه رسالة لوالدته قبل سفرها لأداء مناسك العُمرة

وجّه محمود عبد المنعم كهربا، رسالة لوالدته في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قبل سفرها لأداء مناسك العمرة.

وشارك كهربا صورة تجمعه بوالدته، وكتب: “الأم هي الحب الثابت الذي لا يتغير.. اللهم إني استودعتك أمي أغلى ما أملك .. عُمرة مقبولة إن شاء الله ”.

ويعاني نجم القلعة الحمراء كهربا، منذ فترة من ضغوط بعد عدم مشاركته أساسيًا فى صفوف النادى الأهلي، حيث خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأحمر.

وكان قد لعب كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 22 في جميع المسابقات، وتوّج بـ 14 لقبًا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، قد خرج معارًا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر، ليعودة مرة أخرى بعدها لصفوف النادي الأهلي .