رئيس الوزراء يلتقي عددًا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها.

كما يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين في ربوع مصر كافة.

أيضا من المنتظر أن يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

مدبولي يلتقي عددًا من المستثمرين فى مختلف القطاعات

وعقب الانتهاء من الاجتماع، سيستكمل رئيس الوزراء، سلسلة لقاءاته التى بدأها مع عدد من الكتاب والمفكرين، بمقابلة عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات.