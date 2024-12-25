طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية

أفاد جيش الاحتلال بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن المسلحين زرعوا متفجرات في المنطقة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة العقيد أيوب كيوف، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع "داڤيد" كان يستقلها في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم نقل قائد لواء منشيه بحالة متوسطة لتلقي العلاج الطبي، وقد تم إبلاغ عائلته.

وفي سياق متصل، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الثلاثاء بيانا أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة واغتيال عدد من المقاومين الفلسطينيين.

وأكدت حماس أن مواصلة الاحتلال عدوانه الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وتصعيده سياسة اغتيال المقاومين، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، لن ينال من عزيمة وثبات المقاومة الباسلة، التي ستواصل درب التحرير بكل بطولة واقتدار.