قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السياحة المصرية في 2024 .. إنجازات استثنائية رغم التحديات الإقليمية والدولية
القبض على 4 أشخاص قاموا بأداء حركات استعراضية بسياراتهم في الغربية
رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
"روبوتات مفخخة".. الاحتلال يستخدم "آلات الشر" لتدمير مستشفيات غزة
مصر بوابة لنفاذ الاستثمارات والصادرات الأوزبكية للشرق الأوسط وأفريقيا
الطيران الإسرائيلي المسير يحلق في سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية
إجازة رأس السنة 2025.. هل هي عطلة رسمية؟
بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الجلاء الإبتدائية بعد تطويرها
ربط ملايين المصريين في الخارج بالوطن.. 10 سنوات من الدبلوماسية الناجحة
شوبير يكشف تفاصيل انتقال تريزيجيه للأهلي
تتزين بـ أسماء الشهداء .. قناة السويس تفتتح كباري عائمة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

رئيس جامعة سوهاج: منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
أ ش أ
×

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم /الأربعاء/، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم تنفيذ مستهدفات المشروع القومي "حياة كريمة" التي ترتكز على تحسين جودة الحياة وخدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم العالي على مستوى محافظات الجمهورية.


وقال النعماني، في مداخلة خاصة مع قناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري: "إن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تشهد طفرة غير مسبوقة خلال 10 سنوات الماضية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير مسار التعليم العالي في مصر.


وأضاف أن جامعة سوهاج تتشرف للمرة الأولى باستضافة المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت القادم بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونخبة من القيادات وأساتذة الجامعات على مستوى المحافظات. 
كما أشار إلى أن جامعة سوهاج تشهد نقلة نوعية باستثمارات عالية لإنشاء حوالي 16 مشروعًا جديدًا، موضحًا أنه من المقرر أن يفتتح وزير التعليم العالي خلال هذه الفعاليات عددًا من المشروعات الإنشائية بجانب وحدات في مستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة.


وأكد الأهمية القصوى التي توليها مستشفى الشفاء الأطفال بسوهاج لخدمة ومساعدة أهالي محافظات الصعيد، حيث تقدر تكلفة هذا المشروع بأكثر من مليار جنيه مصري، لافتا إلى أن الصالة الأولمبية الدولية المقامة على أرض جامعة سوهاج ستكون صرحا حضاريا للجامعة.


وأشاد بالمشروع القومى الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، لتقوم بتركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية في سوهاج خطوة مهمة لخدمة أهالي المحافظة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة، كما تسهم في تقليل الاغتراب لأبناء المحافظة ورفع معاناتهم المالية والاجتماعية وتوفير فرص عمل للخريجين.

حياة كريمة جامعة سوهاج التنمية البشرية المشروع القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عادل

مفاجأة.. محمد عادل يعتزل التحكيم اعتراضا على قرارات الفيفا

خالد الغندور

إصابة خطيرة بالرئة.. خالد الغندور يكشف تطورات حالة لاعب الزمالك

هل تصح صلاة حابس الأخبثبن

حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح

وظائف البريد المصري 2025

وظائف البريد المصري 2025 .. التخصصات المطلوبة وموعد المسابقة

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي جميع المحافظات |تفاصيل وصور

الجبنة الرومي الكدابة

الجبنة الرومي الكدابة.. وصفة شهية لعملها في المنزل

الأهلي

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع نجم باتشوكا المكسيكي

الدعاء

أقوى دعاء للتقرب إلى الله .. مُستجاب ومُجرّب اغتنمه

ترشيحاتنا

محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور

محافظ شمال سيناء: مشروعات تنموية وخدمية بـ600 مليون جنيه خلال 2024

صورة من الحدث

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعاً لبدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة

الحاج عيسي

حسن الخاتمة.. القصة الكاملة لوفاة الحاج عيسى أثناء الصلاة بإحدى قرى المنيا

بالصور

أزمة الأسمدة عرض مستمر| هل يرتفع سعر بيع المحاصيل الزراعية؟.. نقيب الفلاحين يجيب

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح

مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز

لفطور خفيف وصحي.. طريقة عمل بان كيك الموز

طريقة عمل بان كيك الموز
طريقة عمل بان كيك الموز
طريقة عمل بان كيك الموز

الشاي أم القهوة يحمي من السكتة الدماغية؟.. الإجابة لن تتوقعها

من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟
من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟
من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد