رئيس جامعة سوهاج: منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم /الأربعاء/، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم تنفيذ مستهدفات المشروع القومي "حياة كريمة" التي ترتكز على تحسين جودة الحياة وخدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم العالي على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال النعماني، في مداخلة خاصة مع قناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري: "إن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تشهد طفرة غير مسبوقة خلال 10 سنوات الماضية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير مسار التعليم العالي في مصر.



وأضاف أن جامعة سوهاج تتشرف للمرة الأولى باستضافة المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت القادم بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونخبة من القيادات وأساتذة الجامعات على مستوى المحافظات.

كما أشار إلى أن جامعة سوهاج تشهد نقلة نوعية باستثمارات عالية لإنشاء حوالي 16 مشروعًا جديدًا، موضحًا أنه من المقرر أن يفتتح وزير التعليم العالي خلال هذه الفعاليات عددًا من المشروعات الإنشائية بجانب وحدات في مستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة.



وأكد الأهمية القصوى التي توليها مستشفى الشفاء الأطفال بسوهاج لخدمة ومساعدة أهالي محافظات الصعيد، حيث تقدر تكلفة هذا المشروع بأكثر من مليار جنيه مصري، لافتا إلى أن الصالة الأولمبية الدولية المقامة على أرض جامعة سوهاج ستكون صرحا حضاريا للجامعة.



وأشاد بالمشروع القومى الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، لتقوم بتركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية في سوهاج خطوة مهمة لخدمة أهالي المحافظة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة، كما تسهم في تقليل الاغتراب لأبناء المحافظة ورفع معاناتهم المالية والاجتماعية وتوفير فرص عمل للخريجين.