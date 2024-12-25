بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية. وخلال الزيارة، تم تبادل كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين جميعًا ما يحمله عيد الميلاد المجيد من محبة ورجاء لمن حولنا.