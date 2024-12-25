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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

وزير الإسكان: نعمل على إطلاق مبادرات متتالية لتوفير وحدات متنوعة

ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف شريف الشربيني وزير الإسكان
ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف شريف الشربيني وزير الإسكان
محمد الشعراوي
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استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وقال المهندس شريف الشربيني إن الوزارة تركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية، مضيفًا أنني تشرفت بالعمل على مدار 20 عامًا في مواقع ميدانية مختلفة، حيث شغلت مناصب مختلفة بداية من مدينة بدر والشروق والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر واخيرًا العاصمة الإدارية مما أكسبني خبرة كبيرة في التعامل مع الإدارات التنفيذية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات متتالية لتوفير وحدات سكنية متنوعة، حيث تم تنفيذ حوالي 700,000 وحدة سكنية وجاري العمل على 400,000 وحدة أخرى، لدعم محدودي الدخل وتحفيز الطلب المحلي.

وأوضح أنه يجرى العمل على تعظيم الموارد المالية للوزارة بهدف رفع كفاءة العمل في المشروعات المختلفة، من خلال استراتيجية تشمل تحسين الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين.

وأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية تنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون مع شركات التسويق العقاري لتقديم امتيازات مثل تمديد فترات السداد، قائلًا إننا نعمل على تحسين مرافق المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لضمان جودة الحياة للمواطنين في القرى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأ العمل في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوكمة الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى توفير أراضٍ ووحدات للعاملين بالخارج لدعم العملة الصعبة.

وأكد أن التحديات التي واجهتها الوزارة لم تكن عائقًا للنجاح، بل كانت دافعًا لتعزيز الجهود وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية العمل الميداني والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المهندس شريف شربيني وزير الإسكان، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المدن الجديدة مشاريع البنية التحتية المهندس شريف الشربيني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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