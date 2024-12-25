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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لأول مرة.. فرص لتشكل الصقيع على مناطق متفرقة بالبلاد خلال ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي
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كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيث يستمر الطقس البارد نهارًا مع استمرار الطقس شديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بالمناطق الصحراوية والجبلية.

تشكل صقيع

وأضاف " فيهم" خلال تصريحات له أنه لأول مرة فرص لتشكل الصقيع على مناطق متفرقة خاصة الظهير الصحراوي والصعيد وضعف فرصة هطول الأمطار على معظم المناطق  وتشكل الشبورة على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية.

وحذر فهيم من أربعينية الشتاء التي تبدأ من ليلة 25 ديسمبر إلى مطلع فبراير.

مثيرة للأتربة 

وأكد " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن اليوم الأربعاء يشهد  نشاط كبير للرياح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد مثيرة الأتربة .

كما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، لافتة إلى أن اليوم يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.
 

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الطقس ليلا يكون بارد وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وكشفت الأقمار الصناعية عن نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.


وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية لتكون سرعة الرياح من 50:40 كم/س وارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس تغير المناخ تشكل صقيع

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