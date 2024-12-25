ميناء دمياط يتداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 11 سفن، كما بلغ إجمالي السفن المتداول عليها بالميناء 35 سفينة.



وأضافت الهيئة - في بيان - أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40877 طن، وتشمل 11850 طن يوريا و5400 طن أسمنت و2980 طن ملح و2462 طن حديد و1000 طن جبس معبأ و556 طن كاولينا و16629 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 94782 طن، وتشمل 7580 طن قمح و2540 طن حديد و3442 طن فول صب و51330 طن ذرة و21140 طن خردة و6935 طن بضائع متنوعة و5747 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1815 طن.



وأشار البيان إلى أنه بلغت حركة الصادر من الحاويات 398 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 34 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2028 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60556 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130570 طنًا.



كما غادر قطاران بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما و50 حاوية 20 قدما قادمان من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5843 حركة.