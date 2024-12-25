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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الأقصر يشهد إطلاق مبادرة «صناع الدفا» لتوزيع بطاطين الشتاء|صور

محافظ الأقصر يشهد إطلاق صناع الخير مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية
محافظ الأقصر يشهد إطلاق صناع الخير مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية
شمس يونس
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شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، من أمام ديوان عام محافظة الأقصر ، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي مبادرتها "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على  الأسر الأولى بالرعاية فى معظم قرى مراكز محافظة الأقصر ضمن مستهدفات التحالف الوطني لدعم الأسر الأولي بالرعاية وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية. 
تم اطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بعدد 2000 بطانية الشتاء و1000 كرتونة مواد غذائية أمام ديوان عام محافظة الأقصر  بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي لصناع الخير، وعمر رسلان رئيس قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير   
وخلال تفقده اصطفاف شاحنات صناع الخير، أشاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، بجودة الخدمات التى تقدمها صناع الخير للتنمية والدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة ، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربة عن شكره وتقديره لمسئولي المؤسسة، على اطلاق مبادرة "صناع الدفا"، بتوفير البطاطين وكراتين المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.
وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية ، موضحاً أن مبادرة صناع الدفا تطلقها المؤسسة هذا العام، للعام الخامس على التوالى وتم التوسع فى مستهدفاتها لتشمل بجانب توزيع بطاطين الشتاء، توزيع كراتين المواد الغذائية علي غير القادرين 
وأوضح عبدالفتاح أن مبادرة «صناع الدفا» تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية ، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالجليل أن مبادرة صناع الدفا فى محافظة الأقصر سوف تقوم بتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الاسر الاولى بالرعاية فى عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة منها قري الفارسية والمساوية و الترعة والدير مركز إسنا ونجع خميس مركز الطود والسيول و الطارف مركز القرنة وقرية أرمنت الحيط والمراعزة مركز أرمنت.

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