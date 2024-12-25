تريزيجيه: اللعب في أفريقيا صعب.. وجمهور الأهلي "دايما في ضهري"

أعاد الإعلامي إبراهيم فايق، نشر تصريحات اللاعب محمود تريزيجيه ببرنامجه الإذاعي “الكورة مع فايق” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "تريزيجيه"، "اللعب في افريقيا صعب جدا.. وجمهور الاهلي ديما في ضهري".

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت تطورات جديدة حول إمكانية انتقال محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي الريان القطري، إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم محمود تريزيجيه بقوة بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي، بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين.

وكشفت تقارير تركية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه، جناح طرابزون التركي، المعار حالياً إلى الريان القطري، ومصير عودته للنادي الأهلي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.