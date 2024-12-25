متى تنتفى المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة طبقا للقانون؟.. برلمانى يوضح

كشف النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ كواليس قرار مجلس الشيوخ بالموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وقال النائب محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"،المذاع عبر قناة " دى ام سي"، أنه لا توجد دولة حاليا ليس بها قانون المسؤولية الطبية،ورغم عراقة الدستور المصرى إلا أنه كان يفتقد قانون المسؤولية الطبية.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: المشرعين اتخذوا سنوات طويلة فى مناقشات للوصول إلى قانون يرضى جميع الأطراف، لافتا إلى أن المشروع قدمته الحكومة ممثلة فى وزراة الصحة.

نقيب الأطباء

وأكد النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نقيب الأطباء حضر كل جلسات النقاش الخاصة بقانون المسؤولية الطبية.

ولفت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشيوخ، أن القانون يتضمن كل التعريفات الخاصة بـ الأخطاء الطبية، والمضاعفات الطبية وارده الحدوث، لافتا إلى أن المسؤولية الطبية تنتفى عن مقدم الخدمة تماما حال التزامة بالإجراءات الطبية السليمة.

