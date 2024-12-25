المستبعدون من قائمة الأهلي لمباراة المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة المصري

محمود كهربا وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف وأبو الخير ويوسف أيمن وجهة نظر فنية

رضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبدالله للإصابة

وعلي معلول لعدم القيد في القائمة".

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، رسالة كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري، غدا في الدوري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مصدر... كولر أكد للاعبيه فريق المصرى لديه قوة دفاعية، حيث لم يستقبل أى هدف طوال مشوار الدورى حتى الآن وعليكم اللعب بروح قتالية لتحقيق الفوز واستعادة صدارة الدوري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز كبيرا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.