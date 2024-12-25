مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المصري بالدوري

غادر فريق الأهلي إلى الإسكندرية، اليوم الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الخميس، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: عمر كمال، مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.

الهجوم: بيرسي تاو، سمير محمد، وسام أبو علي.

في المقابل، استبعد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، كلًا من:

محمود عبد المنعم "كهربا"، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف، ورضا سليم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر جدول الدوري، بينما يطمح المصري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.