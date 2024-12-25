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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد بناء مصر.. وحوّل العشوائيات لمجتمعات حضارية

أحمد موسى
أحمد موسى
يوسف أيمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم قيادة مصر في وقت كانت تفتقر فيه إلى بنية تحتية متكاملة في مجالات الطرق والمواصلات والصحة. 

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي تمكن من إعادة بناء الدولة ووضع أسس بنية تحتية قوية تخدم التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قاد جهودًا كبيرة لتحويل المناطق العشوائية إلى مجتمعات حضارية متطورة، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن مصر واجهت تنظيمات إرهابية في سيناء، وتمكنت من القضاء عليها بفضل الجهود الأمنية المكثفة للقوات المسلحة والشرطة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة المناخ للتنمية.

وأكد أن الشعب المصري تحمل الكثير من الأعباء والإصلاحات الاقتصادية لدعم مسيرة البناء والتطوير، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة واجهت تحديات ضخمة واستطاعت تجاوزها بفضل التعاون بين القيادة والشعب.

أحمد موسى: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديونًا مستحقة
 

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمكنت من سداد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة وتطوير بنيتها التحتية.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري تحمل أعباءً كبيرة وإصلاحات اقتصادية صعبة في سبيل بناء الدولة الحديثة، مشيدًا بصمود المصريين أمام التحديات.

وأشار إلى أن مصر واجهت تحديات أمنية كبيرة، خاصة في القضاء على التنظيمات الإرهابية في سيناء، ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار، مما مهد الطريق للتنمية والبناء.

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