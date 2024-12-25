المشدد 3 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمزارع لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهم "أحمد خ ر ع" 25 سنة - مزارع - مقيم النعناعية مركز أشمون المنوفية، في الجناية رقم 5623 لسنة 2024 قسم قليوب، و المقيدة برقم 2234 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/8/3 بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) أحد مشتقات ( فينيئيل أمين) وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.