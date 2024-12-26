أخبار محافظة القليوبية..إحالة 6 موظفين بالمراكز التكنولوجية للتحقيق .. ومصرع شاب أسفل عجلات القطار

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

محافظ القليوبية يحيل عددا من موظفي المراكز التكنولوجية بقليوب والقناطر إلى التحقيق

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية إحالة عدد من الموظفين بالمراكز التكنولوجية بمدينتي قليوب و القناطر الخيرية للتحقيق وذلك لتقصيرهم في العمل.

جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمجلس مدينة القناطر الخيرية لحل مشكلات المواطنين بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام.

وخلال اللقاء قام المحافظ بتوفير فرص عمل لعدد 6 مواطنين من مدينة القناطر وقليوب بالقطاع الخاص بنطاق تلك المدن وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل.

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بشبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه صدمه قطار بكوبري الثلاجة بمدينة شبرا الخيمة أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لإتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد مصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد.

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "إسلام س ع إ" 34 سنة - عامل بمطبعة، في الجناية رقم 2891 لسنة 2024 قسم ثان العبور المقيدة برقم 2346 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/6/23 بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.