أسعار تذاكر حفل ناصيف زيتون في الإمارات ليلة رأس السنة

يستعد الفنان ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل ناصيف زيتون، عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

وجاءت أسعار تذاكر حفل ناصيف زيتون، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (7110.41 جنيه مصري، 10733.35 جنيه مصري، 19392.03 جنيه مصري، 31601.83 جنيه مصري).

زواج ناصيف زيتون

من جهة أخرى، احتفل الفنان ناصيف زيتون بزفافه على الفنانة رحمة دانييلا، في أول يوليو الماضي، بمدينة جبيل بلبنان، وسط عدد من الأقارب والأصدقاء.

ونشر ناصيف زيتون عددًا من الصور من حفل الزفاف من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “السيد والسيدة زيتونة 01/07/24 ”.

أعمال ناصيف زيتون

كان ناصيف زيتون، طرح آخر أعماله أغنية خط أحمر والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها.

ناصيف زيتون

وأثار ناصيف زيتون حالة من الجدل منذ فترة بعد اتهامه بإحياء حفل لرجل إسرائيلي فى ظل الأحداث التى تشهدها فلسطين حاليا من وحشية غاشمة ضد الإنسانية.

ونشر ناصيف زيتون تعليقا يرد فيه بطريق غير مباشرة فى أول تعليق له يدعم فيه فلسطين ويدين الاحتلال الاسرائيلي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال ناصيف زيتون : مفهوم الخير و الشر لم يعد موجود .. القوي دائماً على صواب و صاحب قرار و الكون يهتف له و يقف بصفه ويقول معه كل الحق.

وأضاف ناصيف زيتون : بَشع و كريه و مُؤسف و مُذل و مُحزن المشهد الذي وصلنا اليه، وكمية الغبن و العجز الموجودة في قلب المواطن العربي لا توصف.

وأوضح ناصيف زيتون : يارب انصر المستضعفين و قوي قلبهم و عزيمتهم يارب صَبر قلوب كل الامهات، يا رب كن عوناً لكل اب يحمل ابنه بين يديه ميت. لا يوجد ابشع من هذا الواقع الذي وصلنا اليه و لا اكثر من هكذا نفاق, الانسانية كذبة و الحقوق ضائعة و معدومة.

وأخيرا يقول ناصيف زيتون : يارب ارحم جميع الشهداء وصبّر ذويهم و ارفع شبح الحرب و الدمار عنا يا ارحم الراحمين، العنف لا يجلب الا العنف ولا يحل اي مشكلة.. سلامك ورحمتك علينا يا الله.