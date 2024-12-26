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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

فاجئني بمعاد جديد للفرح.. كواليس قتـ.ـل أب لابنه العريس بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى
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قررت النيابة العامة بالهرم استدعاء شهود العيان على قتل اب لابنه عريس الهرم وسط الشارع بعد خلاف بينهما على موعد الزفاف.


وأشارت التحقيقات والتحريات الاولية إلى أن الأب تشاجر مع ابنه وسط الشارع بعدما فاجئه بتعديل موعد زفافه قبل الموعد المتفق عليه، فنهره الأب وأخبره أنه لا يملك المال الكافي لإنهاء متطلبات الزفاف الأخيرة، واشتد الحديث بين الطرفين، فحمل الأب سلاحه وسدد به طعنة اخترقت رقبة العريس ففارق الحياة في الحال.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لقتل عجوز لابنه وسط الشارع بمنطقة الهرم بسبب خلاف على موعد زفاف الابن، حيث سدد له طعنة في الرقبة اردته قتيلا في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من قبل احد الأشخاص يفيد بمقتل شاب على يد والده، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وبالفحص والمعاينة ومناظرة الجثمان، تبين أن الشاب قام بتقديم موعد زفافه المتفق عليه دون الرجوع إلى والده مما أثار غضب الوالد واثناء تحدثهما امام محلهما في الشارع بمنطقة الهرم نشبت مشاجرة بين الطرفين وقام الاب بغرس سكـ.ـين في رقبة ابنه فتفجرت منها الدماء وسقط غارقا في دمائه وسط صرخات المارة والجيران واسرة العريس المجني عليه.

وألقت قوة امنية القبض على الاب المتهم الذي انهار باكيا واكد انه لم يقصد قتل ابنه وانه فوجئ به يغير موعد زفافه دون استئذانه وانه يمر بضائقة مالية ولن يتمكن من تلبية باقي طلبات الزفاف.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، التي امرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الابن المجني عليه وبيان سبب وتوقيت الوفاة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتوت النيابة التحقيق.

الهرم النيابة العامة العريس عريس الهرم قتل اب لابنه استدعاء شهود العيان

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