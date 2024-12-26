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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

أمطار ورياح .. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024- صورة أرشيفية
حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024- صورة أرشيفية
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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو على مختلف المحافظات حيث توقعت الأرصاد الجوية تقلبات جوية مختلفة بين امطار ورياح محملة بالأتربة على مختلف الانحاء 

حالة الطقس اليوم الخميس 

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام القادمة  حيث تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز 4 درجات مئوية ويسود طقس الخميس برودة ليلاً وفى الصباح الباكر  مع نشاط من الرياح المحملة بالأتربة والرمال على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بالإضافة الى سقوط أمطار علي السواحل الشمالية 

حالة الطقس الجمعة 

وحول حالة الطقس غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024 أكدت سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بالإضافة الى نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد 

حالة طقس السبت 28 ديسمبر 2024

وعن حالة طقس السبت 28 ديسمبر 2024 المتوقعة أكدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بالإضافة الى نشاط من الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 

حالة طقس الاحد 29 ديسمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 

توقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس من الاحد 29 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2024 وجود امطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط للرياح على كافة الانحاء 

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