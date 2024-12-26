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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في المغرب 2025

بوستر حفل كاظم الساهر
بوستر حفل كاظم الساهر
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طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب في دولة المغرب، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في المغرب بين الفئات السعرية التالية: (186.45 ريال سعودي، 261.03 ريال سعودي، 745.81 ريال سعودي، 1118.71 ريال سعودي). 

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في المغرب

ويحيي كاظم الساهر، حفل غنائي في مدينة الدار البيضاء بدولة المغرب، يوم 24 يناير 2025، ضمن جولته الغنائية. 

ومن المنتظر أن يقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أعماله القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير. 

أحدث حفلات كاظم الساهر

كان الفنان كاظم الساهر، أحيا حفل غنائي ساهر له ليلة الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان بين ثقافتين. 

وخلال الحفل، تألق كاظم الساهر، بباقة من أجمل أغانيه الطربية، منها: (صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى). 

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

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