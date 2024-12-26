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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

رسميا نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 بالرقم القومي

رسميا نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 بالرقم القومي
رسميا نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 بالرقم القومي
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اهتمام كبير من جانب المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، التي أُعلن عنها الاثنين 23 ديسمبر الجاري، بحضور سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، تنفيذًا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي. 

قرعة الحج السياحي 2025

أعداد المتقدمين لـ الحج السياحي 2025 بلغت 58 ألفا و93 مواطنًا، منهم نسبة 56.2% من الإناث، ونسبة 43.8% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 41 ألفًا و228 مواطنًا، بنسبة 71% من إجمالي المتقدمين، وعدد المتقدمين للحج البري 8605 مواطنين، بنسبة 14.8% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8260 مواطنًا بنسبة 14.2% من إجمالي المتقدمين.

شركات الحج السياحي 2025

بلغ عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة، 1236 شركة سياحة، من بينها 788 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و218 شركة أدرجت طلبات الحج البري، بالإضافة إلى 230 شركة أدرجت طلبات لمستوى الخمس نجوم.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 عبر الدخول إلى هذا الـــــرابـــــــط أو من من خلال:

  • الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج.
  • الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.
  • إدخال البيانات المطلوبة، التي تشمل: «الرقم القومي، رقم المصنع، ورمز التحقق».
  • ستظهر بيانات المتقدم، بما في ذلك المحافظة، وبرنامج الحج.
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