في ذكراه.. فريد الأطرش غنى حتى آخر نفس وتنبأ بوفاته

يوافق اليوم الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش، الذي ولد في 21 أبريل عام 1917، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1974، عن عمر يناهز الـ 57 عاما.

ولد فريد الأطرش، في منطقة جبل العرب بسوريا لعائلة درزية ذات أصول عريقة، ثم انتقل مع عائلته إلى مصر في طفولته بعد اضطرابات سياسية، ورغم الظروف الصعبة التي واجهها في بداياته، أصبح واحدًا من أبرز أعمدة الفن العربي.

مشواره الفني

بدأ فريد الأطرش مشواره الفني بالغناء في الحفلات الصغيرة وإحياء الأفراح، ودرس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة. كانت بدايته الحقيقية في ثلاثينيات القرن الماضي عندما بدأ التعاون مع العديد من الشعراء والملحنين. امتاز صوته بالشجن والعاطفة، مما جعله يلامس قلوب الجماهير.

قدم فريد الأطرش، أكثر من 500 أغنية وألحانًا لا تزال خالدة في ذاكرة الفن العربي، مثل "يا زهرة في خيالي"، و"حبيب العمر"، و"أنا وانت لوحدنا". كما شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي كانت منصة لعرض أعماله الموسيقية، مثل فيلم "حبيب العمر" و"لحن الخلود".

لم يقتصر دور فريد الأطرش، على الغناء فقط، بل كان ملحنًا عبقريًا. قدم ألحانًا لمطربين كبار مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وكان يعتبر من المجددين في عالم الموسيقى العربية، حيث أدخل أنماطًا جديدة من الألحان التي جمعت بين الطرب الأصيل والتجديد الموسيقي.

حياته الشخصية

على الرغم من نجاحه الفني، كانت حياة فريد الأطرش مليئة بالصعوبات والمواقف المؤثرة، كان يعاني من الوحدة بسبب انشغاله الدائم بالفن، وذكر أنه أحب أكثر من مرة لكنه لم يتمكن من الزواج بسبب ظروف حياته المعقدة.

أحد المواقف المؤثرة كان عند مرضه الشديد في أواخر حياته، حيث استمر في تقديم الحفلات رغم حالته الصحية المتدهورة، تعبيرًا عن حبه لجمهوره.

فريد الأطرش وتنبؤه بوفاته

في شهر فبراير من عام 2019، كشف الفنان حسين فهمي، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية dmc، موقفًا مع الراحل فريد الأطرش، كان الأخير فيه يستشعر وفاته في الأيام الأخيرة وتنبأ بها.

وقال حسين فهمي، في اللقاء إنه تم ترشيحه لبطولة فيلم «نغم في حياتي» مع فريد الأطرش، موضحًا أنه كان رافضًا لتقديم ذلك العمل، ولكن عند رؤيته للفنان الراحل وافق على تقديم هذا العرض.

وأوضح حسين فهمي: «مكنتش موافق على الفيلم، ولما قابلت فريد الأطرش في إحدى الحفلات، قال لي: متشكر يا حسين إنك وافقت علشان ممكن يكون آخر دور لي في حياتي».

وأضاف حسين فهمي خلال لقائه مع إسعاد يونس، أن التصوير لم يكتمل بالفعل، لوفاة فريد الأطرش خلاله.