بعد تعرضها للتنمر.. إيمان أيوب تظهر مع ابنتها عائشة

نشرت الفنانة إيمان أيوب، صورة لها عبر ستوري حسابها الخاص على تطبيق تيك توك، ظهرت فيها مع ابنتها عائشة، من حفل تخرجها، وذلك بعد تصدرها الترند في الساعات الماضية.

وعلقت إيمان أيوب، على صورتها مع ابنتها قائلة: «ماشاء الله لاقوه الا بالله لاغلي الناس النجاح وكل دفعتها القمر»، وفي تعليق آخر كتبت: «ألف مبروك لابنتي الغالية عائشة ودفعتها القمر».

إيمان أيوب وابنتها عائشة

جدير بالذكر أن «عائشة» هي ابنة إيمان أيوب، من زوجها الأول المخرج تامر سامي.

إيمان أيوب

وكانت أعربت الفنانة إيمان أيوب عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرًا، حيث واجهت انتقادات لاذعة طالت شكلها ومظهرها، وصلت إلى حد التنمر والدعاء عليها بالموت.

وفي بيان صحفي، أكدت إيمان أن هذه الانتقادات أثرت عليها نفسيًا بشكل كبير، قائلة: “بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشي، مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلعني كده. أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشي طبيعي من غير ميكب أو فلتر.

عمليات تجميل

وأوضحت الفنانة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، داعية الجمهور للتحقق بأنفسهم، حيث قالت: “شوفوا وشي بنفسكم، مش هتلاقوا أي أثر لعمليات تجميل، وأرجو إن الناس ترحمني من الافتراضات والتنمر“.

وأضافت إيمان: “للأسف، الهجوم وصل للدعاء عليا بالموت وشتايم عنيفة. في ناس قالولي (يارب تموتي) وكلام جارح زي (منك لله) وغيرها. الله يسامحهم، بس بجد الكلام ده بيوجع، وأنا مأذتش حد في حاجة”.

واختتمت بيانها بتوجيه رسالة قوية إلى منتقديها: “أرحموني من التنمر والتطاول. الكلمة سيف وسلاح، وأنا مش فاهمة ليه الناس مستبيحة إنها تجرح وتؤذي بالكلام. ربنا يسامح كل اللي قال كلام جارح، لكن حقيقي ده حرام عليكم”.