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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في دبي.. 5 يناير

بوستر حفل حسين الجسمي
بوستر حفل حسين الجسمي
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يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي في القرية العالمية بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 5 يناير المقبل. 

حفل حسين الجسمي، في القرية العالمية بدبي، يأتي ضمن سلسلة حفلات أعياد الكريسماس. 

بوستر حفل حسين الجسمي

حفل حسين الجسمي، هو أول حفل جماهيري له بعد وفاة شقيقه جمال في شهر نوفمبر الماضي. 

وفاة شقيق حسين الجسمي

ودع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، شقيقه «جمال» بمنشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع اكس -تويتر سابقًا- وذلك بعدما وافته المنية يوم الخميس 14 نوفمبر.

أغاني حسين الجسمي

من جهة أخرى، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية تتر مسلسل «فعل ماضي» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، إلى جانب جميع المنصات والمكتبات المتخصصة في عرض الأغنيات العربية والعالمية.

ويتعاون حسين الجسمي فى أغنية «فعل ماضي» مع الملحن ياسر بو على، والأغنية من كلمات أحمد الصانع، الذي اختار الكلمات بناءً على قصة المسلسل الخليجي، ومن توزيع براك المطوع.

وأطلق الجسمي تتر «فعل ماضي» بفيديو يُظهر أبطال العمل وهم يستمعون إلى الأغنية للمرة الأولى، وركّز مخرج المسلسل عبدالله بو شهري من خلال الفيديو على ردّة فعل الممثلين والتأثر الواضح على ملامحهم.

وفي شهر مايو الماضي، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "دلع دلع" مفتتحاً بها اصداراته في موسم صيف 2024، ومجدداً تعاونه ونجاحاته مع أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

وقد شهدت أغنية "دلع دلع" عودة قوية للملحن "الحساس" بعد غياب طويل، مظهراً مزيجاً فنياً ورؤية موسيقية مختلفة وحديثه، ترجمها موسيقياً حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.

وفي شهر فبراير 2024، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان أتاني، وتعاون فيها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

حسين الجسمي دبي الإمارات الفنان حسين الجسمي أغاني حسين الجسمي

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