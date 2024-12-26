إسرائيل توسع سيطرتها على المنابع المائية في سوريا وتهدد أمنها المائي

ذكرت إذاعة "شام إف إم" المحلية أن هناك تهديداً للأمن المائي في سوريا عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي، على منابع وسدود مائية هامة في ريفي القنيطرة ودرعا.

وأضافت أن ذلك الجيش يقترب من منابع مائية استراتيجية في جبل الشيخ والتي تغذي غالبية مناطق ريف دمشق وضواحي العاصمة الغربية والجنوبية.

وأشارت الإذاعة إلى أن مجموع النقاط التي استحدثها الجيش الإسرائيلي، في "المنطقة العازلة" منذ سقوط النظام، بلغ قرابة 12 نقطة، بعد تثبيت نقاط جديدة خلال اليومين الماضيين، على محاور "رسم الرواضي، أم العظام، سد المنطرة" في ريف القنيطرة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مصادر أن تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي شهدته عدة مناطق جنوبي سوريا، وجاء تزامنا مع تحركات ليلية للقوات الإسرائيلية داخل نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة القنيطرة.