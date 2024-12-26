قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام
مستواه لا يليق بالنادي.. لاعب الزمالك السابق ينتقد محمد عواد
مقضينها تنظير.. سلمى أبو ضيف توجه رسالة لمنتقديها على السوشيال ميديا
إسرائيل توسع سيطرتها على المنابع المائية في سوريا وتهدد أمنها المائي
مشروعان كبيران جدا في قطاع السياحة.. إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات
متى أفضل وقت لقيام الليل؟.. انتبه فأنت الآن في حضرة الرحمن
أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس
5 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على غزة
فيلر في الشفايف.. 15 صورة لـ إيمان أيوب قبل وبعد عمليات التجميل
دعاء قدوم العام الجديد 2025.. اللهم اجعله صلاحاً وفلاحاً ونجاحاً
الغندور يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري
بعدما هدد بالسيطرة على قناتها.. ترامب يرشح سفيرا لبنما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
أسماء عبد الحفيظ
×

في أجواء احتفالية بالكريسماس، ظهرت الفنانة ياسمين رئيس برفقة الفنانة دينا الشربيني بإطلالتين مميزتين غلبت عليهما الطابع غير التقليدي، حيث شاركت ياسمين متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بعدد من الصور الجديدة التي تبرز جمال تفاصيل إطلالتها.

الكريسماس بأزياء غريبة

اختارت ياسمين رئيس أن ترتدي بيجامة فاخرة باللون الوردي مصنوعة من خامة المخمل الفاخرة، أضفت عليها لمسة من الأناقة.

 وأكملت إطلالتها بقبعة باللون البيج وحذاء بتصميم "أوف وايت" الذي جاء بتفاصيل أنيقة. 

أما فيما يخص المكياج، فقد اعتمدت ياسمين على مكياج ناعم وجميل يبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي، بينما اختارت تسريحة شعر بسيطة مع تركه منسدلاً على كتفيها، مما أضاف لمسة من الرقي والنعومة لإطلالتها.

في المقابل، تألقت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة رياضية أنيقة حيث اختارت ملابس رياضية باللون الأسود، مما منحها مظهراً عصريًا وحيويًا يناسب أجواء الاحتفال. أكملت دينا إطلالتها بحذاء رياضي أسود وقبعة باللون نفسه، مما أضاف تناغماً في الألوان. 

أما المكياج، فقد اختارته بدرجات الألوان الترابية التي تتناسب بشكل مثالي مع بشرتها، مما منحها مظهراً طبيعياً ومتجدداً، كما زينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التي شملت خاتماً وأسورة بسيطة، ليكتمل بذلك مظهرها الجذاب والراقي.

أحدث أعمال ياسمين رئيس ودينا الشربيني في 2024

ياسمين رئيس

في عام 2024، تألقت الفنانة ياسمين رئيس في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، حيث شاركت في مسلسل "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وكان نقطة تحول جديدة في مشوارها الفني، حيث قدمت فيه شخصية معقدة ودرامية جعلت الجمهور يتفاعل بشكل قوي مع أدائها. كما شاركت في فيلم "مطر فوق طائرته" الذي تناول قضايا اجتماعية مؤثرة وأظهر موهبتها المتنوعة في تجسيد الأدوار الصعبة.

دينا الشربيني

أما الفنانة دينا الشربيني، فقد أثبتت نفسها في 2024 من خلال المشاركة في مسلسل "العمل الكبير" الذي حظي بشعبية واسعة. دينا قدمت شخصية مليئة بالتحديات والصراعات، وهو ما أضاف لها الكثير من التألق في الأدوار الدرامية. 

كما شاركت في فيلم سينمائي جديد بعنوان "في قلب العاصفة"، حيث قدمت دورًا مختلفًا عن أدوارها السابقة، وتمكنت من خطف الأنظار بقدرتها على تجسيد الشخصيات المتعددة.

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
دينا الشربيني ياسمين رئيس المكياج الفنانة دينا الشربيني الفنانة ياسمين رئيس بالكريسماس احتفالية بالكريسماس في قلب العاصفة مطر فوق طائرته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد .. الأوقاف بتقدملك الحل

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يستفز جمهور الاهلي بصورته مع نجم الزمالك

الأرصاد الجوية

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

بغدادي

قال له شكرًا .. «الدردير» يكشف مفاوضات الخطيب مع الصفقة الجديدة

محطة السكة الحديد

الداخلية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن منشور عن بيع مناديل مخدرة في محطات السكة الحديد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

رضا سليم

الأهلي يعلن مدة غياب رضا سليم بعد إصابته بقطع في الغضروف

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

أرشيفية

رسميا في البنوك .. أسعار الدولار اليوم الخميس

أرشيفية

نمو إنتاج القطن في الصين إلى 6.2 مليون طن

بالصور

إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة

بعد تعرضها للتنمر.. إيمان أيوب تظهر مع ابنتها عائشة

إيمان أيوب وابنتها عائشة
إيمان أيوب وابنتها عائشة
إيمان أيوب وابنتها عائشة

محافظ الشرقية وقيادات الشعب الجمهوري يفتتحان معرض أثاث دمياط بالزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد