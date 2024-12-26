الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

في أجواء احتفالية بالكريسماس، ظهرت الفنانة ياسمين رئيس برفقة الفنانة دينا الشربيني بإطلالتين مميزتين غلبت عليهما الطابع غير التقليدي، حيث شاركت ياسمين متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بعدد من الصور الجديدة التي تبرز جمال تفاصيل إطلالتها.

الكريسماس بأزياء غريبة

اختارت ياسمين رئيس أن ترتدي بيجامة فاخرة باللون الوردي مصنوعة من خامة المخمل الفاخرة، أضفت عليها لمسة من الأناقة.

وأكملت إطلالتها بقبعة باللون البيج وحذاء بتصميم "أوف وايت" الذي جاء بتفاصيل أنيقة.

أما فيما يخص المكياج، فقد اعتمدت ياسمين على مكياج ناعم وجميل يبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي، بينما اختارت تسريحة شعر بسيطة مع تركه منسدلاً على كتفيها، مما أضاف لمسة من الرقي والنعومة لإطلالتها.

في المقابل، تألقت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة رياضية أنيقة حيث اختارت ملابس رياضية باللون الأسود، مما منحها مظهراً عصريًا وحيويًا يناسب أجواء الاحتفال. أكملت دينا إطلالتها بحذاء رياضي أسود وقبعة باللون نفسه، مما أضاف تناغماً في الألوان.

أما المكياج، فقد اختارته بدرجات الألوان الترابية التي تتناسب بشكل مثالي مع بشرتها، مما منحها مظهراً طبيعياً ومتجدداً، كما زينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التي شملت خاتماً وأسورة بسيطة، ليكتمل بذلك مظهرها الجذاب والراقي.

أحدث أعمال ياسمين رئيس ودينا الشربيني في 2024

ياسمين رئيس

في عام 2024، تألقت الفنانة ياسمين رئيس في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، حيث شاركت في مسلسل "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وكان نقطة تحول جديدة في مشوارها الفني، حيث قدمت فيه شخصية معقدة ودرامية جعلت الجمهور يتفاعل بشكل قوي مع أدائها. كما شاركت في فيلم "مطر فوق طائرته" الذي تناول قضايا اجتماعية مؤثرة وأظهر موهبتها المتنوعة في تجسيد الأدوار الصعبة.

دينا الشربيني

أما الفنانة دينا الشربيني، فقد أثبتت نفسها في 2024 من خلال المشاركة في مسلسل "العمل الكبير" الذي حظي بشعبية واسعة. دينا قدمت شخصية مليئة بالتحديات والصراعات، وهو ما أضاف لها الكثير من التألق في الأدوار الدرامية.

كما شاركت في فيلم سينمائي جديد بعنوان "في قلب العاصفة"، حيث قدمت دورًا مختلفًا عن أدوارها السابقة، وتمكنت من خطف الأنظار بقدرتها على تجسيد الشخصيات المتعددة.

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة