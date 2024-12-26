مسح وتمهيد طريق «إبشان - الكراكات» ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، عن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المرورية والبنية التحتية، بالتزامن مع فصل الشتاء، بما يضمن سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية في كافة أنحاء مركز ومدينة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وقالت رئيس مدينة بيلا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، تواصل أعمال الصيانة المستمرة للطرق ببنطاق مركز بيلا ، وذلك من خلال مسح وتمهيد وتسوية الطرق وإزالة التعديات لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأضافت «بركات»، أن الحملة استهدفت، اليوم، طريق «إبشان - الكراكات»، بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون القري، وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية ومعدات الوحدة المحلية لقرية إبشان، وتمكنت الحملة من مسح وتمهيد الطريق بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق، بجانب رفع وإزالة تراكمات القمامة من شوارع قرية الكراكات وأماكن تجميعها، وجاري تمهيد وتسوية باقي الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة وفقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.