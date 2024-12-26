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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد مصطحبا مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
محمود نوفل
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أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، توجه صباح اليوم، الخميس، إلى العاصمة التشادية نجامينا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلي أن الوزير اصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي، لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي وزير الخارجية، عددًا من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.

مصر وزير الخارجية تشاد بدرعبد العاطي

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