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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

هتجيب 15 هدفا.. عمرو الدردير يتغنى بنجم الأهلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
منار نور
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تغني عمرو الدرديري بوسام ابو علي لاعب الاهلي بعد تالقه مع ناديه في الفترة الاخيرة

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أنت طبعاً هتجيب 15 جول النهارده يا وسام  ".


يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، التحضير لخوض مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، كونها إحدى المطبات الصعبة فى رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوى، خاصة أن الفريق البورسعيدى يقدم هذا الموسم عروضا قوية للغاية


ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا ، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، وذلك عقب ختام الفريق  استعداداته للمباراة اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك قبل السفر إلى برج العرب استعدادا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

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