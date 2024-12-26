وسائل إعلام إسرائيلية: 100 طائرة شاركت في الهجوم على اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ومن جانبه، وجه رئيس الأركان الإسرائيلي، القوات الجوية بتحديث قدراتها في الكشف والإنذار ضد المسيرات والصواريخ القادمة من اليمن.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، بشن ٨ غارات إسرائيلية استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز.

وقالت وسائل إعلام، إن عشرات المقاتلات الإسرائيلية تشارك في الغارات على اليمن، وتشن إسرائيل 7 غارات على صنعاء و 3 في الحديدة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن غارات إسرائيلية تدمر أجزاء واسعة من صالة المغادرة بمطار صنعاء الدولي مع استمرار تحليق الطيران.